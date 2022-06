Tecnologia Nova ferramenta do Spotify testa recurso “cante junto” para criar karaokê na plataforma

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

O Spotify não confirmou a chegada do recurso, mas evidências apontam que a companhia tem tecnologia para isso. Foto: Reprodução

Para quem gosta de soltar a voz no karaokê, chegou a hora de abalar as estruturas do Spotify. A plataforma pode estar testando um “modo karaokê”, recurso que altera o volume das vozes nas músicas, exibe as letras e atribui uma nota ao final.

O rumor sobre o modo karaokê surgiu com um usuário do Reddit, que postou supostas imagens do serviço no fórum. Nos prints, é possível ver uma ferramenta chamada Sing Along (ou Cante junto), que oferece três opções para o volume das vozes em uma canção: desativado, menos voz e mais voz. Segundo o usuário do Reddit, ele encontrou o recurso pelo app de Mac na aba de recursos experimentais.

O Spotify não confirmou a chegada do recurso, mas evidências apontam que a companhia tem tecnologia para isso. A empresa pesquisa algoritmos de desmixagem, sistemas de inteligência artificial (IA) que separam os instrumentos de uma música e permite a manipulação independente de volumes – é tecnologia parecida com a usada no documentário “Get Back”, sobre os Beatles. Especialistas apontam que a grande questão do recurso é ter acordos por direitos autorais.

Outro componente essencial de um karaokê é a exibição das letras das canções. Nesse quesito, o Spotify está mais avançado já que desde novembro do ano passado todos os usuários têm acesso a um recurso do tipo.

Superbanda

O Spotify também anunciou o lançamento de um recurso para criar playlists compartilhadas de uma maneira mais divertida. O objetivo do chamado Supergrouper é permitir a criação de listas de reprodução com seus cantores favoritos para formar uma “superbanda”.

Já pensou como seria um grupo musical com artistas como Slash, Jimmy Hendrix, Frank Sinatra, Billie Eilish e Anitta? A ideia do recurso introduzido pelo Spotify é permitir juntar feras de qualquer estilo musical para construir listas de reprodução com os melhores trabalhos de cada um deles. Veja como funciona:

Cada “supergrupo” poderá ter entre três e cinco membros, cada qual com uma função específica: o líder (The Lead); o compositor (The Lyricist); a lenda (The Legend); o animador (The Hypeman); o coringa (The Wildcard); o ascendente (The Up-And-Comer); o produtor (The Producer); entre outras.

A ideia das categorias é permitir ao usuário eleger os melhores em cada uma das áreas – se não souber quem escolher, é só apertar no botão Randomize para o próprio Spotify selecionar alguém. Quando concluir, você receberá uma lista de reprodução de todos os artistas selecionados. Como o recurso não está disponível no Brasil, a lista gerada não funciona no app.

O foco do Supergrouper é gerar engajamento entre os usuários para movimentar a plataforma. Você poderá compartilhar o cartão digital com seus amigos ou nas redes sociais para eles também montarem suas próprias “superbandas”.

