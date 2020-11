Acontece Sindilat realiza eleição de diretoria para gestão 2021/2023

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação/ Pixabay)

O Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat) vai realizar uma eleição nesta terça-feira (24), para definir a nova diretoria, que ficará responsável pela gestão de 2021/2023. Concorre à presidência da entidade em chapa única o atual 1° vice-presidente, Guilherme Portella. O evento vai ocorrer das 12h às 20h, durante reunião de associados que será realizada, extraordinariamente, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, em respeito às regras de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Guilherme Portella é diretor de Comunicação Externa da Lactalis do Brasil desde 2015 e substituirá Alexandre Guerra, que, por duas gestões, comandou as atividades no Sindilat. Graduado em Direito pela Pucrs e com especialização em Direito Empresarial, Portella atua no setor lácteo desde 2008, quando ingressou na Elegê Alimentos. Guerra, que integra a diretoria da Cooperativa Santa Clara, permanecerá na diretoria no cargo de 1° vice-presidente. A 2ª vice-presidência será ocupada por Jéferson Adonias Smaniotto (Cooperativa Piá). A diretoria executiva ainda será composta por Caio Cézar Fernandez Vianna (CCGL) e Angelo Paulo Sartor (Rasip).

O pleito também definirá a composição dos nomes para o Conselho Fiscal, Suplentes e Delegados Representantes junto à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).

O Sindilat foi fundado em 1969 e reúne representantes de 27 indústrias de laticínios de todo o Estado, com o objetivo de unir as demandas do setor lácteo.

Composição Gestão 2021/2023

Diretoria

Presidente: Guilherme Portella

1º Vice-Presidente: Alexandre Guerra

2º Vice-Presidente: Jéferson Adonias Smaniotto

Diretor-Secretário: Caio Cézar Fernandez Vianna

Diretor-Tesoureiro: Angelo Paulo Sartor

Suplentes

Alexandre dos Santos

Jaime Rückert

Márcio André Lehnen

Conselho Fiscal

Titulares

Adalberto Martins de Freitas

José Baldoíno França

Ricardo Augusto Stefanello

Suplentes

Rodrigo Puhl

Ronis Carlos Frizzo

Ideno Paulo Pietrobelli

Delegados Representantes junto à FIERGS

Titulares

Guilherme Portella

Alexandre Guerra

Suplentes

Ângelo Paulo Sartor

Jéferson Adonias Smaniotto

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece