Tecnologia Toda linha iPhone 14 deve ter câmeras com lentes de sete elementos

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max têm lentes de seis elementos nas câmeras ultrawide e telefoto. (Foto: Divulgação/Apple)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple deve trazer uma série de melhorias para as câmeras dos novos iPhone 14, e agora rumores apontam para a chegada de lentes de sete elementos para todos os quatro modelos da linha — um avanço especialmente para os modelos “não-Pro”.

De acordo com o analista e informante Ming-Chi Kuo, a Apple já definiu quem será a sua principal fornecedora de lentes para os iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Depois de aumentar a sua capacidade de produção, a Sunny Optical será responsável por algo entre 50% e 60% das lentes voltadas para os dispositivos premium da gigante de Cupertino.

Ela também deve ser a fornecedora das lentes dos iPhone 14 e iPhone 14 Max — que pode acabar se chamando iPhone 14 Plus, com uma participação entre 55% e 65%. Segundo a fonte, a lente principal do iPhone é aquela com a maior margem de lucro, então é possível que a Sunny Optical faça negociações com a Apple para aumentar ainda mais a sua produção.

Ainda não se sabe, porém, se as lentes de sete elementos chegarão a todas as câmeras em todos os modelos. Atualmente, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max possuem tal componente apenas na câmera principal, enquanto ultrawide e telefoto possuem seis elementos. No caso de iPhone 13 e iPhone 13 Mini, ambos possuem lente de sete elementos na câmera principal, mas a ultrawide tem cinco elementos.

Kuo diz ainda que a Sunny Optical pode ser a principal fornecedores de lentes ToF para o sensor LiDAR começando com o iPhone 15 em 2023.

Expectativa

De acordo com rumores, a Apple deve fazer um pequeno ajuste na sua linha de smartphones desse ano, abandonando o modelo mini de 5,4 polegadas, para lançar em seu lugar um iPhone 14 Max de 6,7 polegadas. Além dele, são esperados ainda um iPhone 14 de 6,1 polegadas, um iPhone 14 Pro de mesmo tamanho, e o iPhone 14 Pro Max de 6,7 polegadas.

Aparentemente, haverá diversas diferenças entre os modelos comum e “Pro”, com os mais simples tendo o processador Apple A15 Bionic, e os mais avançados trazendo o novo Apple A16 Bionic. Porém, todos os aparelhos devem contar com 6 GB de memória RAM.

Devem existir ainda mais mudanças nas câmeras, com os iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max tendo um sensor principal de 48 MP, que permitirá a gravação de vídeo na resolução 8K. É esperado também que a câmera frontal ganhe um upgrade, agora trazendo foco automático.

Não existe ainda uma data esperada para o lançamento dos quatro celulares. Porém, é tradicional vermos o seu anúncio acontecendo no mês de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia