Acontece Unisinos desenvolve produtos de pitaya em parceria com o município de Sério

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Refrigerante, vinho e espumante foram criados pelo itt Nutrifor após contato da cidade do Vale do Taquari. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um novo sabor para bebidas foi desenvolvido na Unisinos. A partir da pitaya, o Instituto Tecnológico em Alimentos para Saúde – itt Nutrifor, em parceria com o município de Sério, elaborou três novos produtos à base da fruta: refrigerante, vinho e espumante. A ideia do projeto surgiu a partir da pequena cidade, situada a 146km da capital, que adotou o cultivo da pitaya para diversificar a agricultura familiar, gerando uma nova opção de renda, com a pretensão de tornar a produção industrializada. Localizada próximo de Lajeado e Venâncio Aires, a cidade de Sério investiu na aquisição de mudas para uma produção em maior escala da fruta. A iniciativa deu certo principalmente por conta da excelente adaptabilidade da planta ao terreno e ao clima local, possibilitando estudos de novas técnicas de plantio e produtividade.

Pensando em desenvolver novos produtos com a pitaya, o município e o itt Nutrifor construíram essa parceria e, após estudos de mercado, decidiram pelo desenvolvimento de refrigerante, vinho e espumante. Com os testes experimentais e as análises sensoriais concluídos, o projeto foi entregue às autoridades de Sério, que atualmente estudam as melhores formas de comercialização desses produtos. O objetivo é que o vinho e o espumante sejam repassados à associação dos produtores de pitaya, contribuindo no desenvolvimento da agricultura familiar, e o refrigerante seja produzido em larga escala, o que está em negociação com empresas da região para uma parceria.

Esse projeto reforça o Ecossistema de Inovação da Unisinos, que tem a missão de impulsionar a inovação para a transformação da sociedade. De igual forma, o iit Nutrifor, na excelência de identificar oportunidades de mercado, vem alinhando iniciativas junto aos desejos dos consumidores, buscando traduzi-los no desenvolvimento de produtos relevantes e inovadores.

